Vremenska i bioprognoza, 29.9.2020.

Danas u Novom Sadu oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, maksimalna dnevna 17. Umeren zapadnjak duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1007 mbar.

Sutra u našem malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 12, tokom dana do 26 stepeni. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1008 mbar.

Narednih pet dana na području našeg grada promenljive vremenske prilike. Mestimično oblačno, ali suvo biće do nedelje kada nas očekuju poslepodnevni pljuskovi. Od utorka razvedravanje. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 13 do 17 stepeni, a najviše dnevne od 20 u utorak, do 29 koliko će biti izmereno u subotu.

Biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Izvesna opreznost savetuje se astmatičarima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.