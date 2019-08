Vremenska i bioprognoza, 29.8.2019.

Temperature vazduha i danas su visoko iznad proseka za kraj avgusta u našem gradu. Suvo i toplo vreme meteorolozi nam najavljuju do utorka, kada bi moglo stići osveženje u vidu kiše.

U Novom Sadu danas sunčano. Jutarnja temperatura 20 stepeni, najviša dnevna do 34. Duva umeren jugoistočni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1017 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće 18, najviša dnevna do 34 stepena. Duvaće slab istočnjak brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak biće i dalje povišen, 1017 mbar.

Do utorka će u Novom Sadu biti uglavnom stabilno, pretežno sunčano i suvo vreme. Od utorka nam meteorolozi najavljuju osetno osveženje i kišu. Jutarnja temperature u ovom periodu od 15 do 19, a najviše dnevne u padu, od 34 stepena u petak, do svega 17 u utorak.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija izazvaće uobičajene tegobe kod većine hroničničnih bolesnika i meteoropata. Savetuje se umerena fizička aktivost, kao i adekvatno odevanje i zaštita od UV zračenja.