Vremenska i bioprognoza, 29.7.2021.

U Novom Sadu danas malo do umereno oblačno vreme sa temperaturama i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Sutra takođe veoma toplo i sunčano.

U Novom Sadu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura je iznosila 21 stepen, 34 u najtoplijem delu dana. Duva severozapadni slab vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak blago povišen, 1014 mbar.

Sutra u našem gradu vedro vreme. Jutarnja temperatura će biti 20, tokom dana do 35 stepeni. Duvaće slab jugozapadnjak brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak će biti 1011 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu postepeno naoblačenje do ponedeljka kada će biti uslova i za kišu. U utorak ponovo pretežno sunčano. Jutarnje temperature će se kretati od 20 do 22 stepena, a maksimalne dnevne od 31 u ponedeljak, do 35 stepeni koliko će biti izmereno sutra.

Biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa se svima savetuje izvestan oprez. Neraspoloženje i smanjenje radne sposobnosti su mogući kao meteoropatske reakcije.