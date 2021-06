Vremenska i bioprognoza, 29.6.2021.

U Novom Sadu danas vedro. Jutarnja temperatura je iznosila 19, tokom dana do 37 stepeni. Slab južni vetar duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1011 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će biti 21 stepen, maksimalna dnevna 36. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak u normali 1008 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu promena vremena. Pretežno sunčano će biti do četvrtka kada će biti uslova za kišu, u petak će preovladavati mala do umerena oblačnost, bez padavina, dok nas u subotu očekuju kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U nedelju bez kiše. Od četvrtka se temperature vraćaju u granice proseka za početak jula. Jutarnje će se u ovom periodu biti od 15 do 21 stepen, a najviše dnevne između 27 u petak i 36 stepeni u sredu.

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima, srčanim i psihičkim bolesnicima. Razdražlјivost i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije.