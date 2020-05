Vremenska i bioprognoza, 29.4.2020.

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura bila je 13 stepeni, tokom dana do 24. Umeren jugozapadni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1008 mbar.

I sutra u našem gradu promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosiće 11 stepeni, maksimalna dnevna do 23. Jak vetar sa zapada duvaće brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1010 mbar.

Na području Novog Sada meteorolozi do subote očekuju promeljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom, a od prvog dana vikenda razvedravanje, pa će do ponedeljka preovladavati umereno oblačno i suvo vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 8 do 12 stepeni, a najviše dnevne od 17 stepeni u ponedeljak, do 23, koliko će biti izmereno sutra.

Biometeorološka situacija uticaće nepovolјno na osobe sa respiratornim i reumatskim tegobama, kao i one sa povišenim krvnim pritiskom. Razdražlјivost, pospanost i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije.