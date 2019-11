Vremenska i bioprognoza, 29.11.2019.

Danas u našem gradu oblačno i kišovito. Jutarnja temperatura iznosila je 7 stepeni, tokom dana do 14. Duva umeren vetar sa istoka brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1006 mbar.

Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno bez padavina. Jutarnja temperatura biće 6, a najviša dnevna 8 stepeni. Udari jakog severoistočnog vetra dostizaće brzinu do 9 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1019 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu smena oblaka, kiše ali i sunčanih intervala. Promenljivo oblačno do pretežno sunčano i suvo vreme, pratiće nas tokom vikenda i u sredu, ponedeljak će biti kišovit, dok se u utorak očekuje povećana oblačnost bez padavina. Početak decembra doneće i niže temperature vazduha, ali u granicama normale za to doba godine. Tako će se jutranje u ovom periodu kretati od -3 do 6 stepeni, a najviše dnevne od 6 stepeni u nedelju i utorak, pa do 9, koliko će biti izmereno u ponedeljak.

Biometeorološke prilike uticaće relativno nepovolјno na hronične bolesnike. Naročito u jutarnjim satima tegobe mogu imati astmatičari i srčani bolesnici. Mogući su reumatski bolovi i glavobolјa.