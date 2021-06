Vremenska i bioprognoza, 28.6.2021.

U Novom Sadu danas vedro. Jutarnja temperatura je iznosila 18, tokom dana do 34 stepena. Slab južni vetar duva brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1016 mbar.

I sutra u našem gradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura će biti 19 stepeni, maksimalna dnevna 37. Slab južni vetar duvaće brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen 1012 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu toplo. Pretežno sunčano će biti do četvrtka i petka kada će biti uslova za kišu. Ponovo razvedravanje od vikenda. Od petka temperature u granicama proseka za početak jula. Jutarnje će se u ovom periodu kretati od 17 do 21 stepena, a najviše dnevne biće između 26 u subotu, do 37 stepeni koliko nas očekuje u utorak i sredu.

Biometeorološka situacija je relativno povolјna. Oprez se savetuje osobama sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolјa i smanjena koncentracija.