Vremenska i bioprognoza, 28.12.2021.

U Novom Sadu danas oblačno vreme sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura -1 stepen, tokom dana do 3. Sa istoka duva lagani vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1010 mbar.

I sutra u našem gradu oblačno vreme uz povremenu kišu. Ujutro će biti izmeren 1 stepen, tokom dana najviše 6 stepeni. Zapadni povetarac duvaće brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak 1007 mbar.

Oblačno vreme uz povremenu kišu, ali i temperature iznad proseka za ovo doba godine pratiće nas sve do kraja ove godine, dok će početak 2022. biti u znaku razvedravanja i prestanka padavina. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se u intervalu od 1 do 5 stepeni, a maksimalne dnevne od 6 u sredu, do 12 stepeni u subotu.

Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja.