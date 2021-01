Vremenska i bioprognoza, 28.1.2021.

Danas u Novom Sadu malo do umereno oblačno, a od sutra nas očekuje nekoliko kišnih dana.

U našem gradu danas malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je -3, maksimalna dnevna 6 stepeni. Jugozapadni slab vetar duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen 1012 mbar.

Sutra u Novom Sadu pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 1, tokom dana do 12 stepeni. Duvaće slab zapadnjak brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak 1002 mbar.

U Novom Sadu narednih 5 dana nestabilno vreme. Do kraja nedelje kiša koja će u ponedeljak preći u sneg. U utorak prestanak padavina. Do nedelje će biti povremenih sunčanih intervala. U ovom periodu jutarnje temperature će se kretati između -2 i 5 stepeni, a u najviše dnevne od 4 u ponedeljak, do 14 stepeni prvog dana vikenda.

Usled očekivane biometeorološke situacije izvesna opreznost se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima dok će kod ostalih grupa hronično obolelih tegobe biti u slablјenju. Mogući su glavobolјa i reumatski bolovi.