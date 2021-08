Vremenska i bioprognoza, 27.8.2021.

U Novom Sadu danas oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 13, maksimalna dnevna 20 stepeni. Slab istočni vetar duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1013 mbar.

Sutra oblačno sa kišom u našem gradu. Jutarnja temperatura će biti 12, tokom dana do 19 stepeni. Duvaće umeren severoistočni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1012 mbar.

U Novom Sadu narednih 5 dana oblačno i kišovito do nedelje, kada će takođe biti uslova za kišu, ali će početi postepeno razvedravanje uz porast dnevnih temperatura vazduha. Jutarnje temperature ujednačene, oko 12 stepeni, do srede kada će prema najavama meteorologa jutarnja iznositi 19. Najviše dnevne temperature će se u ovom periodu kretati od 19 u subotu do 30 stepeni u sredu.

Biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i nesanica su oćekivane meteoropatske reakcije.