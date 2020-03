Vremenska i bioprognoza, 27.3.2020.

U Novom Sadu danas malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura bila je 2 stepena, najviša dnevna 15. Umeren istočni vetar duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

I sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 3, maksimalna dnevna 17 stepeni. Umeren severoistočni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1014 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu malo do umereno oblačno vreme. U ponedeljak će biti uslova za kišu. Jutarnje temperature vazduha u ovom periodu kretaće se od 3 do 5, a najviše dnevne od 11 u utorak do 17 stepeni tokom vikenda.

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povolјan uticaj. Hipertoničarima i nervno labilnim osobama se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolјa i pospanost. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, kao i adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima.