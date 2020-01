Vremenska i bioprognoza, 27.1.2020.

Oblačno i kišovito danas u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosila je 1 stepen, najviša dnevna 4. Duva slab severozapadni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1017 mbar.

Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura biće 2, tokom dana do 10 stepeni. Duvaće umeren južni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1011 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu biće promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom sve do subote, kada će se zadržati oblačno vreme ali bez padavina. U jutarnjim časovima temperature vazduha će se kretati od jedan do tri stepena, dok će dnevne biti znatno iznad normale za ovo doba godine, od 9 stepeni u četvrtak, do 12, koliko nas očekuje u sredu.

Nepovolјne biometeorološke prilike za hronično obolele i osetlјive osobe. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima, kao i osobama sa respiratornim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su nesanica i razdražlјivost.