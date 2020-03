Vremenska i bioprognoza, 26.3.2020.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura bila je 1 stepen u plusu, najviša dnevna 9. Jak istočni vetar duva brzinom do 9 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1022 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 4, maksimalna dnevna 14 stepeni. Umeren vetar sa istoka duvaće brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1021 mbar.

Do kraja sedmice u Novom Sadu biće umereno do promenljivo oblačno i suvo vreme, a mestimične pljuskove možemo očekivati u ponedeljak. U utorak ponovo vedro. Temperature vazduha u narednih pet dana biće u normali za ovo doba godine, jutarnje će se kretati od 3 do 5 stepeni, a najviše dnevne od 10 stepni u utorak do 17 u nedelju.

Očekivana biometeorološka situacija može biti nešto povolјnija za hronične bolesnike u većem delu zemlјe, dok se na jugu i u centralnim delovima zemlјe i dalјe savetuje dodatan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, nesanice i bolova u mišićima.