Vremenska i bioprognoza, 25.6.2019.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno i sparno vreme sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 19 stepeni, tokom dana do 30. Slab severozapadni vetar duva brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1023 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće 19, maksimalna dnevna do 32 stepena. Duvaće slab severozapadnjak brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak biće i dalje povišen, 1024 mbar.

Pred nama je period pretežno sunčanog i suvog vremena, sa temperaturama, do subote, iznad proseka za treću dekadu juna u Novom Sadu. Jutarnje temperature u narednih pet dana kretaće se od 17 do 20 stepeni, a najviše dnevne od 28 tokom vikenda, do 34 koliko će biti zabeleženo u četvrtak.

Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačane tegobe kod osoba sa srčanim i reumatskim obolјenjima, naročito na severu zemlјe. Kod meteoropata je moguća glavobolјa, razdražlјivost i pospanost.