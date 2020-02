Vremenska i bioprognoza, 25.2.2020.

U Novom Sadu danas je pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura iznosila je 4, tokom dana do 18 stepeni. Umeren jugozapadni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1008 mbar.

Sutra u našem gradu oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 8, najviša dnevna 15 stepeni. Jak jugozapadnjak duvaće brzinom do 9 m/s. Vazdušni pritisak u padu, 994 mbar.

U Novom Sadu u narednih pet dana promenljive vremenske prilike. Pretežno oblačno sa povremenom kišom biće do petka, kada se očekuje postepeno razvedravanje. Prvog dana vikenda očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme, a u nedelju u drugom delu dana ponovo naoblačenje. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 1 do 8, a najviše dnevne između 8 u četvrtak, do 17 koliko će biti izmereno u subotu.

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu razdražlјivosti i poremećaja sna.