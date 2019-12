Vremenska i bioprognoza, 25.12.2019.

U Novom Sadu danas oblačno sa povremenom kišom. Meteorolozi nam do kraja ove nedelje najavljuju tmurno vreme bez padavina, izuzev u subotu kada bi u našem gradu mogao pasti i prvi sneg.

Danas u našem gradu oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 4, maksimalna dnevna do 8 stepeni. Jak vetar sa severozapada duva brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1009 mbar.

U Novom Sadu sutra oblačno vreme. Jutranja temperatura biće 3, tokom dana do 7 stepeni. Duvaće jak severozapadnjak brzinom do 8 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1018 mbar.

Oblačno vreme u našem gradu očekuje nas do ponedeljka. Prvi sneg ove zime meteorolozi najavljuju za subotu, dok nas više sunčanih intervala očekuje početkom naredne sedmice. Temperature vazduha u narednih pet dana kretaće se u jutarnjim časovima od -2 do 3 stepena, a najviše dnevne od 3 stepena tokom vikenda i u ponedeljak, pa do 7 stepeni, koliko će biti izmereno sutra.

Biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika, a naročito na astmatičare i osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Meteoropate mogu osetiti nervozu, poremećaj sna i reumatske bolove.