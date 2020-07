Vremenska i bioprognoza, 24.7.2020.

Danas u našem gradu promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 19 stepeni, maksimalna dnevna 28. Duva slab istočni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1012 mbar.

Sutra u Novom Sadu takođe promenljivo oblačno uz popodnevnu kišu. Jutarnja temperatura biće 18, maksimalna dnevna 25 sepeni. Slab jugozapadni slab vetar će duvati brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je blago povišen, 1008 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike. Osveženje u vidu povremene kiše će trajati do ponedeljka kada se očekuju razvedravanje i postepeni porast temperatura vazduha. Jutarnje će se u ovom periodu kretati od 17 do 22, a najviše dnevne od 25 stepeni, koliko nas očekuje u subotu do 33, koliko će biti izmereno u sredu.

Očekivane biometeorološke prilike nepovolјno će uticati na astmatičare, srčane i cerebrovaskularne bolesnike, pa im se savetuje oprez. Kod osetlјivih osoba su mogući bolovi u mišićima i zglobovima kao meteoropatske reakcije.