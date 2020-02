Vremenska i bioprognoza, 24.2.2020.

U Novom Sadu danas je promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 4, tokom dana do 13 stepeni. Jak severozapadni vetar brzine do 10 m/s krajem dana u slabljenju. Vazdušni pritisak je povišen, 1022 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 3, tokom dana do 17 stepeni. Umeren jugozapadnjak duvaće brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak i dalje će biti malo povišen, 1009 mbar.

U narednih pet dana u Novom Sadu nestabilno vreme. Nakon sunčanog utorka, u sredu i četvrtak biće oblačno sa kišom. U petak razvedravanje koje će potrajati do subote i sve to uz temperature vazduha uglavnom iznad proseka za kraj februara u našem gradu. Jutarnje će se u ovom periodu kretati od 1 do 8, a najviše dnevne između 8 u četvrtak, do 17 koliko će biti izmereno u utorak.

Očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovolјan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima, kao i astmatičare. Neraspoloženje i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.