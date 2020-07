Vremenska i bioprognoza, 23.7.2020.

Danas u našem gradu promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 19 stepeni, maksimalna dnevna 28. Duva slab severni vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1015 mbar.

Sutra u Novom Sadu takođe promenljivo oblačno uz popodnevnu kišu. Jutarnja temperatura biće 17, maksimalna dnevna 29 sepeni. Slab jugoistočni slab vetar će duvati brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1012 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike. Osveženje u vidu kiše će trajati do nedelje kada nas očekuju razvedravanje i postepeni porast temperatura vazduha. Jutarnje će se u ovom periodu kretati od 17 do 20, a najviše dnevne od 25 stepeni, koliko nas očekuje u subotu do 31, koliko će biti izmereno u utorak.

Srčani bolesnici i astmatičari mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija moguće su pospanost, glavobolјa i neraspoloženje.