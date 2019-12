Vremenska i bioprognoza, 23.12.2019.

U Novom Sadu danas oblačno i kišovito vreme praćeno jakim vetrom. Jutarnja temperatura iznosila je 6 stepeni, maksimalna dnevna 8. Udari žestokog vetra sa zapada povremeno dotižu brzinu do 11 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 989 mbar.

Sutra će u našem gradu biti oblačno i vetrovito. Jutarnja temperatura biće 5, tokom dana 9 stepeni. Udari žestokog severozapadnog vetra dostizaće brzinu i do 12 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1005 mbar.

U narednih pet dana na području Novog Sada biće uglavnom oblačno vreme sa mestimičnom kišom koja će padati u sredu i petak, dok nešto više sunčanih intervala možemo očekivati u četvrtak. Zadržaće se i dalje jako strujanje vazduha, pa će udari vetra biti na skali jačine od jakog do žestokog. Jutarnje temperature vazduha kretaće se od 1 do 5 stepeni, a najviše dnevne od 6 u petak, do 12 stepeni u subotu.

Očekivana promena vremena neće prijati osetlјivim osobama. Tegobe su moguće kod hroničnih bolesnika, a posebno se astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom preporučuje da poslušaju savete lekara. Reumatski bolovi i glavobolјa će biti izraženi kod meteoropata.