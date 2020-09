Vremenska i bioprognoza, 22.9.2020.

Prvi jesenji dan u Novom Sadu malo i umereno oblačan, sa temperaturama od 10 stepeni u jutarnjim časovima do 29 u najtoplijem delu dana. Duva povremeno jak jugoistočni vetar brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1015 mbar.

Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura biće 16 stepeni, najviša dnevna 29. Povetarac sa zapada duvaće brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak povišen,1013 mbar.

Nestabilne vremenske prilike očekuju nas u narednih pet dana na području Novog Sada. Sutra i u petak biće promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom, a u subotu oblačno sa pljuskovima. Umereno oblačno i suvo vreme očekuje nas u četvrtak i nedelju, a na kraju sedmice doći će i do osetnog pada temperature vazduha. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviše dnevne od 12 stepeni u nedelju, do 30 u petak.

Relativno nepovolјne biometeorološke prilike mogu izazvati tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima. Bolovi u mišićima, nemir i pospanost se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.