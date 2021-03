Vremenska i bioprognoza, 22.3.2021.

U Novom Sadu danas oblačno vreme sa susnežicom. Jutarnja temperatura -2, najviša dnevna 4 stepena. Slab severni vetar duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak u normali, 1009 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće -4, tokom dana do 9 stepeni. Duvaće jak severni vetar brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak će biti i dalje povišen, 1020 mbar.

Narednih dana u Novom Sadu pretežno vedro i sve toplije. Više oblačnosti očekuje nas sutra i u sredu, nakon toga pretežno sunčano i toplije, dok nas od vikenda konačno očekuje pravo proleće. Jutarnje temperature će u ovom periodu biti u donjim granicama proseka za ovo doba godine i kretaće se u intervalu od -4 do 8 u jutarnjim časovima. Najsvežije će tokom dana u ovom periodu biti sutra, 9 stepeni, a najtoplije u subotu, 18.

Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i astmatičarima se savetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osećaj malaksalosti, glavobolјa i promenlјivo raspoloženje su mogući kod meteoropata.