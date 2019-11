Vremenska i bioprognoza, 22.11.2019.

Danas u Novom Sadu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 8 stepeni, tokom dana do 17. Jaki udari košave povremeno dotižu brzinu do 9 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1018 mbar.

Sutra će u našem gradu biti malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće 4, maksimalna dnevna do 13 stepeni. Duvaće jaka košava brzinom do 8 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1018 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu imaćemo umereno do promenljivo oblačno vreme uz jaku košavu tokom vikenda, dok nam kišu meteorolozi najavljuju za utorak. Temperature vazduha biće nešto niže u odnosu na prethodne dane, pa će se jutarnje kretati u intervalu od 3 do 6 stepeni, a maksimalne dnevne neće prelaziti 13 stepeni, sve do srede, koja će sa 15 stepeni biti najtoplija u ovom periodu.

Relativno povolјne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i nervno labilnim osobama. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.