Vremenska i bioprognoza, 22.10.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 9, maksimalna dnevna 23 stepena. Umeren jugozapadni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen 1022 mbar.

I sutra u našem gradu pretežno vedro. Jutarnja temperatura biće 6 stepeni, a 23 u najtoplijem delu dana. Umeren zapadni vetar duvaće brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1021 mbar.

U Novom Sadu narednih pet dana nestabilno vreme. Pretežno sunčano do vikenda, kada se očekuju postepen pad temperature, pojačana oblačnost i kiša. Od ponedeljka prestanak padavina. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 6 do 9 stepeni, a maksimalne dnevne od 17 u nedelju i ponedeljak, do 23 stepena koliko će biti izmereno sutra.

Zadržava se relativno povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima u toku prepodnevnih sati. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.