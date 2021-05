Vremenska i bioprognoza, 21.5.2021.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura je iznosila 8, najviša dnevna 22 stepena. Slab zapadni vetar duva brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak 1018 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura će biti 11, tokom dana do 25 stepeni. Duvaće umeren južni vetar brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak će biti povišen, 1015 mbar.

Narednih pet dana u našem gradu pretežno sunčano vreme, jedino će tokom vikenda biti dužih perioda oblačnosti. Jutarnje temperature će se kretati od 11 do 16 stepeni, a najviše dnevne od 23 u nedelju, do 29 stepeni u utorak.

Biometeorološke prilike će biti povolјnije za većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a tokom dana umerene aktivnosti. Moguća je glavobolјa kod osetlјivih osoba.