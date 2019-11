Vremenska i bioprognoza, 21.11.2019.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 8, najviša dnevna 17 stepeni. Slab jugoistočnjak duva brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1015 mbar.

Sutra će u našem gradu biti malo do umereno oblačno, sa temperaturama u intervalu od jutarnjih 8, do 14 stepeni u najtoplijem delu dana. Duvaće umeren jugoistočni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1018 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu obeležiće malo i umereno uoblačno vreme, sa povremenim sunčanim intervalima i temperaturama iznad prosečnih za ovo doba godine. Pojačan vetar duvaće sutra i tokom vikenda. Jutarnje temperature u ovom periodu biće između 5 i 8 stepeni, a naviše dnevne u padu, od 14 stepeni u petak i subotu, do 12 u ponedeljak i utorak.

Pobolјšanje biometeorološke situacije uticaće relativno povolјno na hronično obolele. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim tegobama. Nesanica i nemir su očekivane meteoropatske reakcije. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.