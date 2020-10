Vremenska i bioprognoza, 21.10.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 2, maksimalna dnevna 21 stepen. Slab južni vetar duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen 1025 mbar.

Sutra u našem gradu takođe pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće 5 stepeni, a 22 u najtoplijem delu dana. Umeren jugozapadni vetar duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1024 mbar.

Period sunčanog i relativno toplog vremena u Novom Sadu biće nastavljen do vikenda, kada se očekuje postepen pad temperature, pojačana oblačnost, a u subotu i kiša. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 5 do 10 stepeni, a maksimalne od 14 u ponedeljak, do 22 stepena koliko će biti izmereno u sredu i četvrtak u najtoplijem delu dana.

Očekivane biometeorološke prilike biće povolјne za većinu hronično obolelih. Kardiovaskularnim i nervno labilnim osobama se savetuje izvestan oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, umora i pada koncentracije.