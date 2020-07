Vremenska i bioprognoza, 21.07.2020.

Danas u našem gradu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 19 stepeni, maksimalna dnevna 31. Duva slab zapadni vetar brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1019 mbar.

Sutra u Novom Sadu pretežno sunčano i toplo sa jutarnjom temperaturom od 17 i maksimalnom dnevnom do 30 sepeni. Severozapadni povetarac će duvati brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1017 mbar.

Narednih pet dana na području našeg grada promenljivo vreme. Od četvrtka kiša koja će povremeno padati do nedelje, kada nas očekuje razvedravanje. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 17 do 19, najviše dnevne 29 do 30 stepeni.

Očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje izvestan oprez i pridržavanje saveta lekara. Preporučuju se umerene fizičke aktivnosti.