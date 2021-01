Vremenska i bioprognoza, 20.1.2021.

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno sa kišom, sutra nas očekuje malo do umereno oblačno i suvo vreme.

U našem gradu danas promenljivo oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 3, maksimalna dnevna 11 stepeni. Jugozapadni umeren vetar duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1021 mbar.

Sutra u Novom Sadu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 4, tokom dana do prijatnih 15 stepeni. Duvaće umeren južni vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1024 mbar.

U Novom Sadu narednih 5 dana temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine na našem području, do ponedeljka kada stiže novi hladan talas. Usubotu će biti uslova za kišu koja će u ponedeljak preći u susnežicu i sneg. Jutarnje temperature biće u između 0 i 8 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 5 u ponedeljak i 16 stepeni koliko će biti izmereno u petak.

Pobolјšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se i dalјe savetuje srčanim bolesnicima.