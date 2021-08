Vremenska i bioprognoza, 2.8.2021.

U Novom Sadu prvog radnog dana u avgustu promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Sutra malo do umereno oblačno i suvo vreme.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura je iznosila 19 stepeni, 29 u najtoplijem delu dana. Duva severozapadni slab vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1014 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura će biti 16, tokom dana do 30 stepeni. Duvaće južni povetarac brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak će biti povišen, 1015 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike sa uslovima za kišu u četvrtak i petak. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 16 do 21 stepen, a maksimalne dnevne od 25 u petak, do 33 stepena koliko će biti izmereno u subotu.

Očekivane biometeorološke prilike mogu uzrokovati izvesne tegobe kod osoba sa respiratornim i srčanim problemima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa, pospanost i nervoza.