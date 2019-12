Vremenska i bioprognoza, 19.12.2019.

Danas u Novom Sadu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 4, maksimalna dnevna do 13 stepeni. Duva slab jugoistočni vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1025 mbar.

Na području našeg grada sutra će biti promenljivo oblačno vreme . Jutro će osvanuti uz temperaturu od 5 stepeni, najviša dnevna biće 16. Duvaće umeren južnjak brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1014 mbar.

Suvo vreme uz promenljivu oblačnost u Novom Sadu još sutra, jer će od subote do utorka biti povremeno kišovito. Temperature vazduha i dalje će biti iznad proseka za drugu dekadu decembra. Jutarnje će biti u intervalu od 5 do 9 stepeni, a najviše dnevne od 11 u ponedeljak, do 17 stepeni u subotu.

Nastavak relativno povolјnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. I dalјe se izvestan oprez savetuje srčanim bolesnicima, kao i astmatičarima u krajevima sa maglom. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.