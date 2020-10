Vremenska i bioprognoza, 19.10.2020.

Početak nove radne nedelje u Novom Sadu pretežno sunčan i bez padavina, a slične vremenske prilike meteorolozi nam najavljuju do kraja ove sedmice.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 6, maksimalna dnevna 15 stepeni. Slab jugoistočni vetar duva brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak je povišen 1029 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće 2, tokom dana do 16 stepeni. Umeren jugoistočni vetar duvaće brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1027 mbar.

Narednih dana Novom Sadu pretežno sunčano, do subote, kada nas očekuje oblačno, ali suvo vreme. Jutarnje temperature kretaće se u intervalu od 2 do 13 stepeni, a maksimalne od 16 koliko nas očekuje sutra, do 23 stepena koliko će biti izmereno u četvrtak i petak u najtoplijem delu dana.

Očekivana biometeorološka situacija imaće povolјan uticaj na većinu hroničnih bolesnika. Osobama sa respiratornim tegobama savetuje se oprez tokom jutra.