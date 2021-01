Vremenska i bioprognoza, 19.1.2021.

U našem gradu danas promenljivo oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je -2, maksimalna dnevna 5 stepeni. Slab jugozapadnjak duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1025 mbar.

Sutra u Novom Sadu malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 1 tokom dana do 10 stepeni. Duvaće slab jugozapadni vetar brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1024 mbar.

U Novom Sadu narednih 5 dana temperature znatno iznad proseka za drugu dekadu januara na našem području. Sunčanih perioda će biti do petka, kada počinje kiša koja će povremeno padati do kraja ovog perioda. Jutarnje temperature biće u između 1 i 5 stepeni, a najviše dnevne u intervalu od 10 u sredu i 12 stepeni koliko će biti izmereno u četvrtak, petak i subotu.

Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se preporučuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Kod meteoropata se mogu javiti glavobolјa i reumatski bolovi.