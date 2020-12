Vremenska i bioprognoza, 18.

Danas u našem gradu tmurno i maglovito. Temperatura ujednačena celog dana, oko 4 stepena. Duva severozapadni slab vetar brzinom 2 m/s. Vazdušni pritisak visok, 1030 mbar.

U Novom Sadu i sutra oblačno vreme. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 2 stepena, koja će tokom dana porasti do 5. Jugoistočni slab vetar duvaće brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak visok, 1029 mbar.

Prvog dana vikenda u našem gradu oblačno vreme, a potom će do srede, kada nas očekuje magla, biti i sunčanih intervala. Jutarnje temperature u narednih pet dana kretaće se u intervalu od 1 do 6 stepeni, a maksimalne dnevne između 5, koliko nas očekuje sutra do 11 koliko će biti izmereno u sredu.

Hronično obolelim osobama i meteoropatama se savetuje opreznost usled relativno nepovolјnih biometeoroloških prilika. Naročito izražene tegobe mogu imati astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici. Mogući su glavobolјa, promenlјivo raspoloženje i pospanost.