Vremenska i bioprognoza, 18.3.2021.

U Novom Sadu danas oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 6 stepeni. Umeren severni vetar duva brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1016 mbar.

Sutra u našem gradu malo do umereno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće -1, tokom dana do 8 stepeni. Duvaće slab severoistočni vetar brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak će biti blago povišen, 1015 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu uglavnom oblačno sa kišom koja će povremeno padati do utorka. Jutarnje temperature će u ovom periodu biti u donjim granicama proseka za ovo doba godine i kretaće se u intervalu od -1 do 1 u jutarnjim časovima. Najniža dnevna temperatura u ovom periodu biće izmerena u utorak, 5 stepeni, a najviša 9, koliko nas očekuje u ponedeljak.

Relativno nepovolјne biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi su mogući kao meteoropatska reakcija.