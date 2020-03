Vremenska i bioprognoza, 18.3.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura bila je 4, najviša dnevna 18 stepeni. Slab severoistočni vetar duva brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1029 mbar.

I sutra u našem gradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura će biti 4, tokom dana do 19 stepeni. Slab severni vetar duvaće brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1027 mbar.

Do vikenda u Novom Sadu pretežno sunčano i toplo vreme. U subotu se očekuje pojačana oblačnost a u nedelju i kiša. Od ponedeljka vedrije, ali i svežije vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 0 do 6, a najviše dnevne od 5 stepeni u ponedeljak do 20 u petak.

Očekivana biometeorološka situacija uticaće povolјno na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blagoj formi.