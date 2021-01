Vremenska i bioprognoza, 18.1.2021.

Danas u Novom Sadu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je -9, maksimalna dnevna -2 stepena. Umeren zapadnjak duvaće brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1024 mbar.

Sutra u našem gradu promenljivo oblačno i malo toplije. Jutarnja temperatura će iznositi -5 stepeni, maksimalna dnevna 5. Duvaće umeren zapadni vetar brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1023 mbar

Narednih dana u Novom Sadu promenljivo oblačno ali suvo vreme do petka od kada nas ocekuje kisovito vreme. Jutarnje temperature ce se kretati od -5 do 6, maksimalne dnevne od 5 stepeni koliko nas očekuje sutra, do 14 koliko će biti izmereno u četvrtak, petak i subotu.

Biometeorološka situacija može relativno nepovolјno uticati na većinu hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti cerebrovaskularni i srčani bolesnici. Problemi sa snom i bolovi u mišićima su moguće meteoropatske reakcije.