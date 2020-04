Vremenska i bioprognoza, 17.4.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 7 stepeni, najviša dnevna 25. Pojačan vetar sa zapada duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1015 mbar.

Sutra na području našeg grada malo do umereno oblačno vreme, sa jutarnjom temperaturom od 9 stepeni i maksimalnom dnevnom do 26. Pojačan zapadnjak duvaće brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak povišen, 1016 mbar.

Narednih pet dana u našem gradu biće uglavnom mlao do umereno oblačno. Uslova za mestimičnu kišu biće u nedelju, a u sredu nešto vedrije u odnosu na ostale dane. Temperature vazduhe će biti u blagom padu od kraja sedmice, pa će se jutarnje kretati između 5 i 10 stepeni, a najviše dnevne od 13 stepeni u sredu, do 26 koliko nas očekuje prvog dana vikenda.

Nastavlјa se period povolјne biometeorološke situacije. Osobama sa hipertenzijom se savetuje oprez, naročito u popodnevnim časovima. Kod meteoropata moguća je nesanica i razdražlјivost.