Vremenska i bioprognoza, 17.1.2020.

Promenljivo oblačno i maglovito danas u Novom Sadu. Jutarnja temperatura iznosila je -4 stepena, maksimalna dnevna nula. Duva slab istočni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1030 mbar.

Sutra nas u našem gradu oblačno vreme. Ujutru će biti izemerno -3 stepena, a u najtoplijem delu dana 2. Duvaće povetarac sa jugoistoka brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1025 mbar.

Do ponedeljka će na području Novog Sada biti oblačno vreme, dok nešto više sunčanih intervala možemo očekivati u utorak i sredu. Slab jutarnji mraz kao i magla u jutarnjim i večernjim časovima zadržaće se i tokom narednih dana, ukoliko je ne rasteraju sunce ili vetar. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od -2 do -3 stepena, a najviše dnevne od 1 stepen u nedelju, do 3, koliko će biti izmereno u utorak.

Nastavak relativno povolјnih biometeoroloških prilika za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. I dalјe se izvestan oprez savetuje srčanim bolesnicima, kao i astmatičarima u krajevima sa maglom. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.