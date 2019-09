Vremenska i bioprognoza, 16.9.2019.

U našem gradu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura iznosila je 16 stepeni, najviša dnevna do 29 stepeni. Duva slab vetar sa zapada brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1018 mbar.

Sutra u Novom Sadu malo i umereno oblačno. Ujutru će biti izmereno 14 stepeni, a tokom dana maksimalnih 27. Duvaće umeren severozapadni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak biće i dalje povišen, 1013 mbar.

Narednih pet dana u našem gradu promenljivo vreme uz osetan pad temeperature vazduha. Mala do umerena oblačnost u utorak razviće se u oblačno vreme sa padavinama i zahlađenjem u sredu. U četvrtak ćemo imati promenljivo oblačno i suvo vreme, a od petka pretežno sunčano, ali i dalje sveže. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 7 do 14 stepeni, a maksimalne dnevne biće u padu od 27 u utorak do 17 stepeni u subotu.

Biometeorološka situacija može imati relativno povolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe. Izvesne tegobe su moguće kod cerebrovaskularnih bolesnika, naročito u jutarnjim časovima. Bolovi u mišićima i problemi sa snom su moguće meteoropatske reakcije.