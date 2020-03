Vremenska i bioprognoza, 16.3.2020.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano, sa temperaturama od 2 do 14 stepeni. Jak jugoistočni vetar duva brzinom do 8 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1032 mbar.

Sutra u našem gradu malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 1, tokom dana do 16 stepeni. Umeren zapadni vetar duvaće brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1029 mbar.

U Novom Sadu do subote pretežno sunčano vreme. U subotu se očakuje naoblačenje sa kišom. Do subote i temperature vazduha u porastu i one će se u ovom periodu u jutarnjim časovima kretati od 1 do 6, a tokom dana od 16 stepeni sutra i u utorak, do 19 stepeni u petak.

Biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj na hronično obolele i osetlјive osobe, ali se izvestan oprez ipak savetuje srčanim bolesnicima. U košavskom području izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim obolјenjima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i promenlјivog raspoloženja.