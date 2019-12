Vremenska i bioprognoza, 16.12.2019.

U Novom Sadu danas pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 4, tokom dana do prijatnih za ovo doba godine 16 stepeni. Duva slab vetar sa juga brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 1022 mbar.

I sutra nas očekuje vreme slično današnjem, pretežno sunčano sa temperaturama od 5 do 16 stepeni. Duvaće slab južnjak brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak biće malo povišen, 1023 mbar.

Narednih pet dana na području našeg grada očekuje nas pretežno sunčano do malo i umereno oblačno vreme. Temperature vazduha u ovom peridou biće znatno iznad proseke za ovo doba godine. Jutranje će se kretati od 5 do 7 stepeni, a najviše dnevne od 14 u četvrtak, do 16 stepeni sutra i u subotu.

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima i astmatičari. Mogući su problemi sa snom i glavobolјa kao meteoropatske reakcije.