Vremenska i bioprognoza, 16.1.2020.

U Novom Sadu i danas maglovito. Za sutra nam meteorolozi, osim magle, najavljuju i malo do umereno oblačno vreme.

Maglovito i danas u našem gradu. Jutarnja temperatura iznosila je -4, maksimalna dnevna 0 stepeni. Duva povetarac sa jugozapada brzinom do 1 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1032 mbar.

Meteorolozi za sutra najavljuju malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura biće -2 stepena, tokom dana do 4. Duvaće slab severoistočni vetar brzinom do 3 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1029 mbar.

Petak i subotu u Novom Sadu obeležiće malo do umereno oblačno vreme, do kraja perioda pretežno oblačno, najavio je RHMZ. Magla će se zadržati i u narednim danima u jutarnjim i večernjim časovima. Jutarnje temperature kretaće se između -3 i -2 stepena, a najviše dnevne od 1 u nedelju, do 4 stepena koliko nas očekuje sutra.

Usled očekivane biometeorološke situacije izvestan oprez se savetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima. Tokom jutarnjih časova, u predelima sa maglom, tegobe mogu imati astmatičari. Problemi sa snom i glavobolјa su mogući kod meteoropata.