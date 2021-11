Vremenska i bioprognoza, 15.11.2021.

U našem gradu danas malo i umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 3 stepena, tokom dana do 11. Duva umereni jugoistočni vetar brzinodm do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1025 mbar.

Sutra u Novom Sadu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura biće 5, a maksimalna dnevna kao i danas, 11 stepeni. Duvaće umereno jak jugoistočni vetar brzinom do 9 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1027 mbar.

U narednih 5 dana biće vetrovito, sa dosta sunčanih perioda, izuzev četvrtka kada će biti uslova za kišu i petka kada će preovladavati oblačno vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se između 3 i 6 stepeni, a maksimalne dnevne od 10 koliko u četvrtak i petak, do 15, koliko će biti izmereno u subotu u najtoplijem delu dana.

Biometeorološka situacija i dalјe nepovolјno utiče na srčane bolesnike, a oprez je neophodan i kod nervno labilnih osoba. Kod meteoropata moguća je glavobolјa, malaksalost i bolovi u mišićima