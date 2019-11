Vremenska i bioprognoza, 15.11.2019.

Danas u Novom Sadu malo do umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 7 stepeni, najviša dnevna 18. Duva umeren jugoistočnii vetar brzinom do 5 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1014 mbar.

Sutra će u našem gradu biti pretežno sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura biće 11 stepeni, maksimalna dnevna do 22. Jaka košava duvaće brzinom brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak biće povišen, 1017 mbar.

U narednih pet dana na području Novog Sada očekuje nas umereno oblačno do pretežno sunčano vreme, sa temperaturama vazduha iznad proseka za ovo doba godine. Prvi dan vikenda biće pretežno vedar, dok će nedelja biti oblačna, ali bez kiše. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 7 do 11 stepeni, a maksimalne dnevne od 16 u sredu, do 22 stepena, koliko će biti izmereno sutra.

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološka situacija može imati relativno povolјan uticaj. Hipertoničarima i nervno labilnim osobama se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolјa i pospanost.