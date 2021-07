Vremenska i bioprognoza, 14.7.2021.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura je iznosila 22, maksimalna dnevna 36 stepeni. Jak jugoistočni vetar duva brzinom do 9 m/s. Vazdušni pritisak u normali, 1009 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura će biti 20 stepeni, tokom dana do 31. Slab zapadni vetar duvaće brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen 1011 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu nestabilno vreme. Nakon pretežno vedrog dana koji nas očekuje sutra, od petka naoblačenje sa kišnim periodima koji će potrajati do ponedeljka. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 18 do 23 stepena, a najviše dnevne od 28 u petak, do 33 koliko nas očekuje u ponedeljak.

Biometeorološke prilike će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba, pa im se savetuje oprez, smanjenje fizičkih aktivnosti i pridržavanje saveta lekara. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i smanjena koncentracija su moguće meteoropatske rekcije.