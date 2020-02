Vremenska i bioprognoza, 14.2.2020.

U našem gradu danas oblačno vreme sa kišom. Jutro je osvanulo uz temperaturu od 3, tokom dana do 9 stepeni. Umeren zapadni vetar duva brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je povišen, 1011 mbar.

Sutra će u Novom Sadu biti malo do umereno oblačno. Jutarnja temperatura biće 2, tokom dana do 9 stepeni. Duvaće slab severoistočnjak brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1027 mbar.

U narednih 5 dana u Novom Sadu promenljivo oblačno do pretežno sunčano vreme do srede, kada će ponovo padati kiša. Od nedelje temperature vazduha ponovo iznad proseka za februar u našem gradu. Jutarnje će se kretati u rasponu od 0 do 5, a dnevne od 9 u subotu do 17 stepeni u ponedeljak.

Srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim obolјenjima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima, nervoza i glavobolјa. Preporučuje se dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.