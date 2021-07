Vremenska i bioprognoza, 13.7.2021.

U Novom Sadu danas vedro vreme. Jutarnja temperatura je iznosila 20, maksimalna dnevna 37 stepeni. Slab južni vetar duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1011 mbar.

Sutra u našem gradu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura će biti 22 stepena, tokom dana do 36. Slab južni vetar duvaće brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak u normali 1009 mbar.

Narednih pet dana u Novom Sadu nestabilno vreme. Nakon pretežno vedre srede, od četvrtka naoblačenje sa kišnim periodima koji će potrajati do kraja nedelje. Jutarnje temperature će se u ovom periodu kretati od 18 do 23 stepena, a najviše dnevne od 28 u subotu, do 36 koliko nas prema najavama meteorologa očekuje u sredu.

Svim hronično obolelim i osetlјivim osobama se savetuje naročita opreznost usled očekivane biometeorološke situacije. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, malaksalosti i glavobolјe.