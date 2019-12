Vremenska i bioprognoza, 13.12.2019.

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno sa mestimičnom kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 2 stepena, tokom dana do 9. Duva umeren jugozapadni vetar brzinom do 6 m/s. Vazdušni pritisak je malo povišen, 994 mbar.

I sutra nas u našem gradu očekuje promenljivo oblačno vreme sa mestimičnom kišom. Temperatura vazduha u jutarnjim časovima iznosiće 5, a najviša dnevna 7 stepeni. Duvaće povetarac sa jugozapada brzinom do 2 m/s. Vazdušni pritisak biće malo povišen, 992 mbar.

Mestimičnu kišu meteorolozi nam najavljuju još za sutra, a od nedelje do srede sledi period pretežno sunčanog i vedrog vremena, sa temperaturama vazduha iznad proseka za ovo doba godine. Jutranje će se u narednim danima kretati do 5 stepeni Celzijusove skale, a maksimlane dnevne od 7 stepeni sutra, pa do 17 u utorak i sredu.

Očekuje se nešto povolјnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Nervno labilne osobe i kardiovaskularni bolesnici mogu osetiti izražene tegobe tokom dana. Kod osetlјivih osoba mogući su glavobolјa i pospanost.