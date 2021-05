Vremenska i bioprognoza, 12.5.2021.

Kišni period koji je počeo danas i u Novom Sadu potrajaće, kažu meteorolozi, do kraja nedelje.

U Novom Sadu danas promenljivo oblačno sa kišom Jutarnja temperatura je iznosila 15, najviša dnevna 23 stepena. Severozapadni slab vetar duva brzinom do 4 m/s. Vazdušni pritisak malo povišen, 1006 mbar.

I sutra u našem gradu promenljiva oblačnost sa kišom. Jutarnja temperatura će biti 11, tokom dana do 20 stepeni Celzijusove skale. Duvaće jak zapadnjak brzinom do 7 m/s. Vazdušni pritisak 1003 mbar.

Narednih 5 dana u Novom Sadu nestabilno vreme sa svakodnevnim kišnim periodima do ponedeljka kada stiže razvedravanje. Jutarnje temperature će u ovom periodu ujednačene oko 11 stepeni, u ponedeljak do 13, a najviše dnevne od 19 u nedelju, do 23 stepena, koliko nas očekuje u ponedeljak.

Nepovolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje srčanim i bolesnicima sa respiratornim tegobama. Reumatski bolovi i nesanica su moguće meteoropatske reakcije.